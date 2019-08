Rappresentante di preziosi aggredito da due individui armati di pistola

Feroce rapina in pieno giorno, nell'entroterra riccionese, con un rappresentante di preziosi aggredito da due malviventi armati che gli hanno sottratto la valigetta col campionario. Il colpo è tanto messo a segno intorno alle 15 a San Clemente quando, i rapinatori uno dei quali con una pistola in mano, hanno atteso che il 69enne uscisse dalla propria abitazione per affrontarlo. Sotto la minaccia dell'arma l'uomo è stato costretto a mollare la valigetta che conteneva preziosi per un valore di oltre 14mila euro. Una volta ottenuto il malloppo i malviventi, che hanno agito col volto nascosto da un casco, sono fuggiti in sella a uno scooterone facendo perdere le proprie tracce mentre, la vittima, ha dato l'allarme facendo accorrere i carabinieri del Radiomobile. I militari dell'Arma, dopo aver ottenuto una descrizione dei fuggitivi, sono partiti alla loro ricerca ma non sono riusciti ad intercettarli.