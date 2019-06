Razzia di profumi in boutique, arrestata la ladra dai carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione di Rimini porto sono intervenuti nella boutique Coin in centro storico dove, il personale della sicurezza, aveva pizzicato una ladra. La donna, che poi è emerso essere una francese 60enne già nota alle forze dell'ordine, era entrata nel negozio per poi aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del reparto profumi. Il suo comportamento ha attirato l'attenzione del personale della sicurezza che ha iniziato a tenerla d'occhio fino a quando è stata sorpresa ad arraffare costosi profumi griffati e, dopo aver rotto la placca antitaccheggio, infilarli nella borsa e uscire in tutta fretta. Rincorsa e bloccata, è stato quindi chiesto l'intervento dei carabinieri che, al loro arrivo, sono stati aggrediti dalla malvivente. Bloccata, nella borsa della 60enne è stata ritrovata la refurtiva per un valore di 350 euro e, la donna, è stata quindi portata in caserma e arrestata. Processata per direttissima martedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e disposto per la francese l'obbligo di firma fino alla prossima udienza fissata per settembre.