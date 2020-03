Razziava con destrezza oggetti preziosi nelle gioiellerie: scoperta e arrestata

Per due giorni si finge acquirente e ruba bracciali e collane in due gioiellerie. Le sue scorribande sono finite con l'arresto da parte della Polizia di Stato. Venerdì pomeriggio, i proprietari di una gioielleria di via Garibaldi hanno segnalato una 27enne di origini indiane, che aveva tentato di rubare una catenina in oro appena mostratole dalla commessa, per un valore di 1700 euro. Colta sul fatto, la giovane ha confessato l’accaduto dichiarando di aver approfittato di un momento di distrazione dei venditori per nascondere all’interno del suo pugno la catenina. Acquisite le immagini la Polizia ha subito riscontrato la corrispondenza dell’accaduto con quanto riferito dai titolari della gioielleria e dalla ragazza.

Gli operatori, dall’atteggiamento mostrato dalla giovane, che sembrava conoscere quella gioielleria nonostante risieda a Senigallia, hanno avuto il sentore che la stessa avesse già potuto rubare dei gioielli all’esercizio in questione. Hanno chiesto al proprietario della gioielleria di visionare le immagini dei giorni precedenti, trovando conferma del fatto che la 27enne era entrata anche in precedenza in gioielleria riuscendo a rubare un bracciale in oro del valore di 800 Euro e di una catena in oro del valore di 1000 euro occultandoli nella tasca del proprio giaccone.

L’attività degli operatori non si è però arrestata qui. Insospettiti da un ulteriore bracciale che aveva al polso la ragazza, di oro bianco, con un cuore centrale e dei diamanti, i poliziotti hanno iniziato a chiedere ai negozi di preziosi limitrofi. Tale attività ha portato i suoi frutti dal momento che hanno trovato la gioielleria a cui era stata rubato il bracciale, del valore di 600 Euro. Tale furto da ulteriori indagini è emerso che sarebbe avvenuto poco prima del furto nella gioielleria in cui il personale era intervenuto. Da accertamenti ulteriori è emerso che la la giovane non è nuova a questi reati, annoverando precedenti per furto con destrezza e ricettazione. Per quanto emerso la ragazza è stata arrestata per tentato furto aggravato.