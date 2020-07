Rebecca Bianchi e Michele Pirro testimonial del nuovo merchandising di Misano World Circuit

Si riparte anche con una nuova linea di merchandising firmata MWC. La tappa dell’Elf CIV del prossimo weekend vedrà anche il debutto di nuovi prodotti che il genio creativo di Aldo Drudi ha disegnato per la linea 2020. Si tratta di una canotta per le donne del motorsport, una t-shirt unisex e due nuovi cappellini, blu e nero. Tutto all’insegna di una nuova grafica. “E’ un ulteriore passo nel percorso che stiamo compiendo insieme a Misano World Circuit – spiega il designer Aldo Drudi - e che nell’ultima stagione ha definito il lavoro iconico riguardante le aree di fuga che declinano il grande progetto The Ride On Colors ormai conosciuto nel mondo. Per il nuovo merchandising abbiamo usato le texture, la grafica, i colori del territorio e delle corse, per poi inserirle all’interno della mappa del circuito, il cuore pulsante di tutto questo straordinario movimento nella Riders’ Land. Siamo molto soddisfatti del risultato e sono convinto avrà grande successo”.

Cappellino, canotta e t-shirt arricchiscono la linea di prodotti che già vede il grande successo degli occhiali da sole realizzati dal marchio Brandina, lo zaino disegnato dagli studenti del Polimoda di Firenze e le sneakers brandizzate MWC, due prodotti realizzati in collaborazione con Pollini. Aziende che si aggiungono a Dainese, partner ufficiale della linea di merchandising firmata MWC. “Vogliamo ripartire agendo su tutte le leve possibili – dice Andrea Albani, managing director MWC – perché il nostro mondo ha un’enorme voglia di ricoinvolgersi pienamente con la passione della gente che lo segue. Abbiamo molti progetti nel cassetto, in primis quello di fare del Marco Simoncelli un luogo d’attrazione sempre più frequentato, al di là delle corse. Un parco dei motori con tanti ingredienti in grado di definire una proposta nuova, per la quale coinvolgere le imprese d’eccellenza del territorio”.

Due i testimonial dei nuovi prodotti, il campione della Ducati Michele Pirro e la pilota Rebecca Bianchi, istruttrice federale, nonché seguita influencer con quasi 70mila followers su Instagram e 45mila su Facebook. “Le donne si avvicinano sempre più al motorsport con tante ambizioni – il commento di Rebecca Bianchi – e lo testimonia anche il successo dei miei corsi di guida sportiva a MWC. Faccio parte della Riders’ Land e legare la mia immagine al Marco Simoncelli per il lancio del nuovo merchandising è una grande soddisfazione”. Nel weekend a MWC partirà anche il primo campionato motociclistico dove gareggeranno solo donne, la Women’s European Cup, patrocinata dalla FMI e con una griglia tutta ‘rosa’.

“C’è un legame forte con MWC – dice Miche Pirro, nel prossimo weekend impegnato al CIV nella seconda tappa del campionato italiano SBK - sempre più luogo di riferimento per tutti gli appassionati di motociclismo. Eventi, prove, manifestazioni e tante iniziative si susseguono ed è normale per noi piloti della Riders’ Land farvi riferimento. La linea MWC è bella e simboleggia i colori che il mondo ha imparato a conoscere, mi piace esserne un portacolori”.