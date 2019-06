Gettate in un cassonetto: la Polizia Locale salva venti tartarughe

Giovedì mattina, grazie alla segnalazione di un cittadino, la Polizia Locale ha recuperato venti tartarughe che erano state gettate nei cassonetti dei rifiuti in via Piemonte, a Riccione. Gli agenti, attraverso i social network, stanno cercando di reperire qualche informazione circa il proprietario. "Abbandonare gli animali è un reato, oltre ad essere un atto disumano e un problema socialmente rilevante e pericoloso - viene rimarcato -. Gli animali che vivono in cattività, poiché abituati ad essere detenuti in casa, se lasciati in un contesto libero, non sono in grado di sopravvivere per mancanza di cibo, acqua o riparo".

"Se vi capita di trovarvi di fronte a un caso di abbandono o se trovate un animale vagante in strada chiamateci al 0541 649444 - è la raccomandanzione - Inoltre se siete proprietari di tartarughe palustri americane (Trachemys scripta) avete l’obbligo di denunciarne il possesso entro il 31 agosto in quanto specie esotiche invasive e infestanti per il nostro ecosistema".