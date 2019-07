Pullman in fiamme durante la marcia, notte di terrore per 54 turisti stranieri

Notte di terrore per 54 turisti della Repubblica Ceca rimasti coinvolti nell'incendio del pullman che li stava trasportando in Puglia per una vacanza. Il mezzo, intorno all'1, stava viaggiando sull'A14 in direzione sud quando dopo aver superato il casello di Rimini sud il mezzo ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme, dal vano motore, si sono propagate a tutto l'abitacolo e l'autista ha fatto appena in tempo ad accostare sulla corsia di emergenza e a far scendere i passeggeri prima che l'incendio avvolgesse tutti gli interni. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorse tre autobotti dei vigili del fuoco e la pattuglia della polizia Autostradale. I turisti cechi sono stati messi tutti in salvo ma, a causa delle fiamme intense, si è reso necessario chiudere completamente l'A14 in direzione sud. Il personale del 115 ha impiegato oltre 2 ore prima di avere ragione delle fiamme e, solo dopo le 4 con la pulizia della carreggiata, la circolazione autostradale è tornata normale.

Nel frattempo, per soccorrere i vacanzieri, è stato chiesto l'intervento di un pullman della Start Romagna che è arrivato in A14 per caricare il gruppo di turisti e trasportarli fino all'area di servizio Montefeltro. I cechi sono stati quindi ricoverati nella struttura, dove hanno trascorso il resto della notte, e nella mattinata di venerdì è attesto un mezzo sostitutivo che permetta loro di raggiungere la meta delle loro vacanze.