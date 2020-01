Restyling passeggiata Goethe e Shakespeare, approvati i lavori per il secondo stralcio

La giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di restyling della passeggiata Goethe e Shakespeare relativo al secondo stralcio (per una lunghezza di circa 600 metri) che parte da piazzale Aldo Moro fino in prossimità del Rio Marano, attestandosi alla pista ciclabile di viale D’Annunzio. Si completerà così la nuova passeggiata, che comprensiva di due stralci, è lunga 1300 metri e larga 3,50, avrà nuovi spazi dedicati alla sosta e alla socializzazione con elementi ombreggianti, nuova pavimentazione e impianto di illuminazione a led. Dotata di videocamere di sorveglianza, la nuova passeggiata pedonale sarà uno spazio urbano elegante, completamente rigenerato, dalla forte connotazione naturalistica e ambientale, in diretto collegamento con la pista ciclabile di viale D’Annunzio.

“La passeggiata Goethe e Shakespeare, con i suoi 1300 metri di lunghezza - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - rappresenteranno un’oasi, verde, di sport e di relax verso il mare della città di Riccione. Renderla elegante, accessibile e sicura per i cittadini e per i turisti è un lavoro che ci sta particolarmente a cuore e sul quale abbiamo deciso di impegnare le nostre forze finanziarie, facendo da soli uno sforzo decisivo, per migliorare la fruibilità del nostro lungomare e di tutto il territorio”.