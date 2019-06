Retata della polizia nel parco Marecchia, fermati spacciatori e clandestini

E' scattata alle 9 di mercoledì mattina la retata della polizia di Stato che ha visto gli agenti delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine e dei Cinofili di Bologna entrare in azione in uno stabile abbandonato di via Duca degli Abruzzi, confinante con il parco Marecchia. Sono state 10 le persone trovate a bivaccare all'interno della struttura e per 6 di queste, un cittadino del Gambia, uno del Gana, tre del Senegal e uno del Kenya, si è reso necessario il trasporto negli uffici della Questura in quanto risultati clandestini in Italia. Uno dei senegalesi, inoltre, è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana. Il giovane, un 25enne, alla vista delle divise ha tentato la fuga nascondendosi in una tenda ma è stato bloccato. Grazie al fiuto del cane poliziotto Irvin, il personale della polizia di Stato ha potuto recuperare lo stupefacente e arrestare lo straniero, già noto alle forze dell'ordine, che sarà processato per direttissima e, insieme agli altri 5, sarà espulso dall'Italia. Nel corso dei controlli nella zona del parco dove sono stati sorpresi a bivaccare, Irvin ha trovato altri involucri di marijuana, per un totale di altri 50 grammi, nascosti tra la vegetazione.