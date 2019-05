Rete Lepida ko, in tilt i centralini telefonici di tutti i comuni

A causa di un guasto sui canali telefonici regionali - Rete Unitaria Lepida, al momento non è possibile mettersi in contatto telefonicamente con gli uffici di tutti i comuni dell'Emilia-Romagna che risultano isolati sia in entrata sia in uscita. Gli operatori di Lepida, con cui le amministrazione sono in stretto contatto, sono già al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.