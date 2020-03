Rette asili nido, Misano pronto a rimborsare le 2 settimane di stop

La giunta del Comune di Misano Adriatico approverà il provvedimento di sospensione del pagamento delle rette di asili nido e scuole dell’infanzia per quanto riguarda le due settimane di stop al del servizio e decise dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Ciò varrà anche nel caso in cui ciò dovesse riproporsi nelle prossime settimane. “Il provvedimento – dice Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico - vuole attenuare per quanto possibile il disagio organizzativo e in taluni casi anche i costi sopraggiunti che stanno sostenendo le famiglie. Abbiamo tutti la speranza che siano sacrifici utili a rientrare in una condizione di maggiore tranquillità”.