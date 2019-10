Riaffiora sulla battigia la carcassa di un delfino morto

La carcassa di un delfino, in avanzato stato di decomposizione, è stata ritrovata sulla spiaggia di Bellaria nel pomeriggio di lunedì. La scoperta è stata fatta dai passanti che hanno allertato la Capitaneria di Porto. Le condizioni dei poveri resti non hanno permesso di dare indicazioni immediate sul sesso, l'età e le cause della morte. I militari hanno poi allertato Hera per la rimozione della carcassa.