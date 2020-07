Riapre dopo i lavori lo storico negozio Conad in via Euterpe: tra le novità un punto di ritiro pacchi

Riapre al pubblico giovedì 23 luglio alle 9, dopo una ristrutturazione durata circa tre settimane, il Conad City di via Euterpe a Rimini. All’inaugurazione saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati—Conad Luca Panzavolta e l’assessore al commercio del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

I soci Conad di riferimento sono Marco, Luca e Fabio Semprini Cesari, della società Euterpe snc che gestisce anche il Superstore Il Lago di via della Fiera. Tante le novità dopo i lavori: nei 760 metri di vendita trovano ora posto anche la pescheria servita, la gastronomia al banco, ricca di pietanze calde e fredde pronte da gustare, le casse automatiche “fai da te” e un reparto panetteria ampliato e migliorato. Presente anche un punto Amazon Locker a disposizione dei clienti per il ritiro dei pacchi.

«Quello di via Euterpe — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — è un negozio che possiamo considerare “storico” per la città di Rimini, posizionato in un punto strategico e gestito con grande capacità da una famiglia di soci Conad. Marco, Luca e Fabio Semprini Cesari hanno tramandato di padre in figlio l’arte della qualità, della convenienza e della cortesia che caratterizza la nostra cooperativa di dettaglianti. Con questa ristrutturazione il negozio amplia in maniera significativa l’offerta di prodotti e servizi, acquisendo alcune delle caratteristiche che i consumatori si aspettano in termini di servizio e assortimento per la spesa di tutti i giorni, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio come da tradizione Conad».