Riapre il mercato agricolo dell’area ex Sartini gestito da Coldiretti

Riaprirà dal prossimo venerdì, 8 maggio, il mercato agricolo gestito dalle Associazioni Coldiretti e CIA, che da tempo si svolge nell'area posta in via circonvallazione occidentale detta ex Sartini. E’ di questa mattina, infatti, l’ordinanza del dirigente comunale del settore che consentirà, alla luce delle più recenti disposizioni, la ripresa dell’attività del mercato a Km0 che vede come protagoniste 21 aziende e imprese agricole con sede nel territorio del comune di Rimini o in

quello dei comuni limitrofi. Naturalmente saranno necessario il rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione della sindrome da COVID-19. In particolare l’area dovrà perimetrata e gli ingressi scaglionati con cartelli recante le informazioni per garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare. Dovranno essere messi a disposizione guanti e prodotti igienizzanti per le mani; mantenuta una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita, acquisto, pagamento); l’utilizzo di mascherine e guanti è sempre obbligatorio all’interno dell’area alimentare del mercato; non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all’interno dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l’ingresso di altri clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.