Riapre il Tribunale, termoscanner all'ingresso per rilevare la temperatura degli utenti

Riparte l'attività giudiziaria nel Tribunale di Rimini con il Palazzo di Giustizia che si è attrezzato per affrontare la Fase 2 dell'emergenza Covid-19. All'ingresso, infatti, è stata allestita una postazione dotata di termoscanner per controllare la temperatura a tutti quelli che entrano, personale compreso. Come da regolamento, se maggiore di 37,5 costituisce un legittimo impedimento per avvocati, parti e testimoni.

