Riapre per l'estate Aquafan: una sorpresa per i primi clienti

L’estate è arrivata e Aquafan quest'estate c'è. L'appuntamento con il tradizionale rito di apertura è per mercoledì 1 luglio: cancelli alzati allo scoccare delle ore 10 e una sorpresa ai primi due clienti che li varcheranno.

Sui nove ettari di verde della collina di Riccione apriranno gli scivoli. Tre le aree riservate ai più piccoli: Arca beach, Piscina dell’elefante e Antarctic baby beach, con scivoli e altezza dell’acqua a misura di bimbo. Aquafan sigilla, anche per questa stagione, la collaborazione con Radio Deejay, che farà tappa nuovamente negli studios di Aquafan e Oltremare. I personaggi più amati di tutto il panorama radiofonico si trasferiranno tra fine luglio e per tutto agosto negli studios a bordo piscina onde. Nel frattempo è già confermata la presenza di Rudy Zerbi per tutto il mese di agosto.

All'insegna del divertimento in sicurezza, è confermata anche la squadra di Aquadancers con a capo lo showman Franky. L'attività sarà caratterizzata da animazioni diffuse in varie parti del parco. Confermata anche la maxi onda delle 14,30 in piscina onde in una versione speciale per l’estate 2020. Durante la visita, gli ospiti di Aquafan avranno l’occasione di poter osservare da vicino l’andamento del maxi cantiere per la realizzazione della nuova attrazione del parco: il nuovo scivolo sarà il più grande e importante della storia di Aquafan. I lavori saranno ultimati entro l’estate mentre l’inaugurazione avverrà a giugno prossimo.