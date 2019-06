Una partita per sostenere l'Ail, ospiti d'onore l'attaccante Ricchiuti e il pugile Signani

Un grande appuntamento con la beneficenza per l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva (ASSS) e l'Associazione Italiana Barmen e Sostenitori (AIBES) che lunedì con calcio d'inizio alle ore 20.30 allo stadio Nicoletti di Riccione, si sfideranno in una partita di calcio a sfondo benefico per raccogliere fondi da devolvere all'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie di Rimini. Le due formazioni si sfideranno per contendersi il 1°Trofeo AIL Città di Riccione. Saranno due gli ospiti di eccezione a dare il calcio d'inizio della partita: l'ex attaccante di Rimini e Catania Adrian Ricchiuti e il pluricampione dei pesi medi, il pugile Matteo Signani.

La sfida nasce dalla volontà dei direttivi di ASSS e AIBES di sostenere la lotta alle leucemie con un'iniziativa benefica che possa coinvolgere più persone possibili. L'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva è reduce dalla partita di beneficenza che l'ha vista coinvolta a Città di Castello contro i giornalisti dell'Umbria, mentre gli iscritti della sezione Emilia Romagna e San Marino dell'Associazione Italiana Barmen e Sostenitori, sempre molto attenti a iniziative di questo genere, sono già al lavoro da alcune settimane per preparare questa sfida. Dallo Stadio Calbi di Cattolica, gentilmente messo disposizione dall'amministrazione comunale, la preparazione dei tesserati dell'AIBES è proseguita sul campo Comunale Gradara grazie al sostegno della società del Fanano Gradara. Su entrambi i fronti c'è già grande motivazione per bene figurare anche alla luce dell'importante scopo benefico che si sono prefissate le due Associazioni nell'organizzazione della sfida. La partita sarà diretta da Daniele Brandolini (UISP Forlì Cesena) coadiuvato dagli assistenti Daniele Dellamore e Riccardo Righi. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:30 allo Stadio Comunale “Italo Nicoletti” di Riccione su due tempi da 35 minuti. Nell'intervallo è prevista una sorpresa per tutti gli spettatori offerta dall'AIBES.