Una festa dell'amicizia per ricordare Davide Imola

Domenica torna per il quinto anno Nu bacila day, la festa per ricordare Davide Imola il sindacalista riccionese scomparso dopo una lunga malattia nel 2014 all'età di 52 anni.

“Da cinque anni proponiamo alla città un’iniziativa che vuole trasformare un evento sicuramente di grande tristezza, come la morte di un caro amico, in un’occasione di speranza per la vita" spiegano gli amici di Davide Imola organizzatori della Festa. Dalle 17 il parco della parrocchia di San Lorenzo si anima con una “Festa dell’Amicizia" per raccogliere fondi per Rimini Ail (associazione contro le leucemie). Dal tardo pomeriggio si susseguiranno letture per bambini con Paola Russo lettrice volontaria della Biblioteca di Rimini con merenda a cura delle Allegrodolce, lo spettacolo di teatro di strada con Kevin della Compagnia Teatro è Libertà. Pomeriggio anche di Sport con le esibizioni di Tiro con l'Arco a cura di Arco Club Riccione. Dalle 19.30, dopo la cena servita nel parco dal ristorante Taca Banda si svolgerà per la prima volta al Nu Bacila Day il Musicantiere All Star Band Concerto. Diversi i gruppi della Scuola di Musica riccionese che si esibiranno per una serata di vero rock.

Prenotazione obbligatoria per la cena 335.1386454 (Ingresso con cena: 10 euro adulti, 5 euro bambini)