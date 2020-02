A 90 anni litigano e vogliono divorziare, ma l'età mette fine alla loro "guerra"

Si sono presentati tante volte in Comune e Riccione manifestando di volere divorziare dopo 60 anni di matrimonio. E' un caso emblematico quello che ha visto protagonisti due coniugi anziani, entrambi quasi novantenni, con tanti figli, residenti a Riccione. Una prima volta sono arrivati litigando perché il marito accusava la moglie di non cucinare più come prima il minestrone, mentre lei rinfacciava lui di essere sempre più brontolone.

La seconda volta poi si sono presentati mano nella mano, comunque decisi a mettere fine al matrimonio, ma a rimanere conviventi. Una vicenda che vista l’età, si è tristemente conclusa, dopo poco, con il decesso di entrambi i coniugi.