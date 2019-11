Addio a Roberto Casadei, un cantore della Romagna

Si è spento mercoledì, a soli 47 anni, a causa di una lunga malattia, il riccionese Roberto Casadei. Scrittore e copywriter, amava anche esibirsi in scena e decantare la sua Romagna. Gli usi e i costumi dei romagnoli non avevano segreti per lui che continuava a tramandare le tradizioni.

Si definiva “Romagnolo praticante dalla nascita” e ancora di più “Pataca D.O.P.” e le sue divertenti storie le condivideva anche sulla sua pagina facebook. L'ultimo saltuto si terrà sabato 16 novembre alle 14 .15 nella camera mortuaria dell'ospedale Ceccarini di Riccione. Sarà poi trasportato all'area crematoria di Rimini.