Riccione al lavoro per le giornate dedicate alla Polizia Locale e alla sicurezza: attesi 1500 ospiti

Un protocollo d’intesa di durata triennale tra il Comune di Riccione e il Gruppo Maggioli s.p.a. per lo svolgimento delle “Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, il tradizionale evento che ogni anno richiama gli operatori del settore da tutta Italia.

A intraprendere questa linea di indirizzo è la Giunta Comunale che, nei giorni scorsi, ha deliberato l’approvazione di un protocollo per gli anni 2019/2021 sulla scia di quanto già stabilito, secondo una precisa volontà politica, per altri generi di manifestazioni. Come per il Mc Hip Hop, il Convegno Filatelico e Numismatico, il Dig Festival e, in futuro, per altri appuntamenti programmati nella città di Riccione, la Giunta stabilisce così una nuova modalità di valorizzazione degli appuntamenti turistici e culturali, consolidati e sistematici, a cadenza annuale.

“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” si svolgeranno al Palacongressi dal 19 al 21 settembre con oltre 1500 partecipanti attesi.