Riccione brinda a un Ferragosto da incorniciare per eventi e presenze

Migliaia di persone hanno riempito fino all'ultimo spazio disponibile piazzale Roma per lo spettacolo di Deejay On Stage del 14 agosto, ospite Achille Lauro. Prima che salissero sul palco i due special guest (la cantante Joey ha preceduto l'esibizione dell'artista romano) hanno aperto la serata il sindaco Renata Tosi e l'assessore al turismo Stefano Caldari per augurare buon Ferragosto agli ospiti di Riccione e dare appuntamento alle festività natalizie, così che la piazza, diretta da Rudy Zerbi, ha intonato in coro Tu scendi dalle stelle. Un vero e proprio tripudio ha accolto l'ingresso in scena di Achille Lauro, il fenomeno musicale esploso grazie alla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, una performance la sua indubbiamente di grande originalità e carattere, che ha mandato in visibilio il pubblico.

Sulle note finali di C'est la vie il cielo si acceso con il grande spettacolo dei fuochi d'artificio sul mare. Tantissime le feste e le iniziative in programma per il Ferragosto riccionese, quelle organizzate dai locali, dagli hotel, dalle spiagge, molte a tema, dalla Puglia al Giappone. Cocktail ideati per l'occasione, aperitivi in sup, ginnastica all'alba....in questa festa che segna l'estate ognuno ha potuto trovare la proposta di divertimento capace di soddisfare i suoi desideri.