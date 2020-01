Cadavere nell'abitazione, il cordoglio del sindaco: "Tutta la città si stringe vicino alla famiglia della vittima"

“In questo momento di profonda tristezza, il mio primo pensiero è stato per la famiglia che ha persona una persona tanto cara in circostanze così tragiche", afferma il sindaco Renata Tosi, dopo aver appreso della morte di Rosa Santucci, l'anziana trovata morta nella sua abitazione in via Chieti, colpita alla testa da un corpo contundente.

"Porgo le mie condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale di Riccione a chi in queste ore sta affrontando la perdita di una persona cara sapendo che solo il tempo potrà dare risposte e sollievo. Sono convinta che tutta la comunità cittadina, tutti i riccionesi, si stringeranno intorno a questa famiglia, reagendo al meglio, col miglior spirito di comunanza, di solidarietà e pietas cristiana che noi tutti sappiamo dimostrare nei momenti importanti. Un ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri”.