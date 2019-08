Calcinacci crollano sui passanti, paura nel cuore della Perla Verde

Momenti di paura nella serata di Ferragosto a Riccione quando, improvvisamente, dei calcinacci sono crollati sulla testa dei passanti che affollavano il cuore estivo della Perla Verde. L'allarme è scattato intorno poco prima delle 23 quando, su chi si trovava ai mercatini di via Latini, è arrivata la pioggia di pezzi di intonaco e di rivestimento che si sono staccati da un palazzo. E' scattato il fuggi fuggi di addetti alle bancarelle e passanti, tutti sfiorati dai frammenti che però non hanno colpito nessuno in maniera seria, mentre sul posto sono accorsigli agenti della polizia Municipale, i vigili del fuoco e per sicurezza un'ambulanza. L'intera strada è stata chiusa con le bandelle e, il personale del 115, ha provveduto ad ispezionare la facciata del palazzo interessata dal crollo. La strada, al momento, è stata chiusa in attesa di ulteriori accertamenti statici per sonciurare il distacco di altro materiale.