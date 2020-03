Banda specializzata in furti in apparmento, anche il "capo" finisce ai domiciliari

Una banda specializzata in furti in appartamento ha chiuso con la sua "attività". Anche il terzo componente del gruppo, la mente vera e propria della banda, salda il conto con la giustizia. La banda ha colpito nei mesi scorsi tra San Marino, Valmarecchia e Valconca oltre che in alcuni episodi in provincia di Forlì.

Il 24 gennaio sono stati arrestati due complici, mentre il terzo era stato rintracciato dopo poco. A quest’ultimo, 30enne albanese, è stata notificata dai carabinieri di Riccione nel pomeriggio di venerdì l’ordinanza degli arresti domiciliari. Con il provvedimento cautelare, l’Autorità Giudiziaria di Forlì ha ritenuto idonea l’applicazione del provvedimento restrittivo, nuovamente emanato in ottemperanza al criterio di competenza territoriale. L’uomo era stato individuato come il promotore della banda criminale, composta da altri due connazionali, di 31 e 32 anni che si trovano anche loro agli arresti domiciliari. Per entrambi, inoltre, lo stesso Tribunale ha applicato il divieto di dimora nella regione Emilia Romagna.

In occasione dell'arresto in flagranza i carabinieri avevano ritrovato anche tutta la refurtiva, riconsegnata poi al legittimo proprietario.