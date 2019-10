Carabinieri in moto "fiutano" un'auto carica di marijuana: riminese trasporta 170 piante dal suo campo

Un odore troppo forte. Così intenso da insospettire subito la squadra di motociclisti del Radiomobile di Riccione. Martedì, nel tardo pomeriggio, i carabinieri hanno apito che un'auto trasportava droga e si sono messi alle calcagna del guidatore. Teatro dell'inseguimento la via Emilia, a Riccione. Un normale controllo di routine per le vie della città si è trasformato invece in un arresto. E nella scoperta che il 31enne, era già stato arrestato dalla Finanza per la coltivazione di un campo di marijuana a Gemmano. Una volta però in libertà non si era scoraggiato e, nonostante i sigilli, aveva ripreso a coltivare e irrigare le sue piante. Non solo, martedì, infatti, aveva caricato nella sua Peugeot 307 quattro grandi sacchi nera dell'immondizia pieni di piante: ben 170 pari a 20 chili, tutte pronte per essere vendute sul mercato.

I finanzieri avevano eliminato tutte le piante di cannabis trovate in quel campo sul greto del fiume Conca in via Cavicciano, ben 85, ponendo sotto sequestro l’appezzamento. Ma il 31enne sapeva che altre piante erano maturate, i fiori erano pronti, e aveva così iniziato a fare i suoi viaggi a Gemmano. Nel campo di sua proprietà aveva anche parcheggiato una roulotte, spesso dormiva lì per controllare.

A notarlo anche qualche residente della zona, che lo aveva visto più volte irrigare le piante. Un bottino che non poteva rischiare di perdere, così aveva portato via le piante, senza nasconderle troppo alla vista, infatti aveva messo i sacchi anche nei sedili posteriori, certo di riuscire ad arrivare nella sua base riminese, una stanza in un residence in zona Fiera. All'interno aveva allestito l'ambiente perfetto per essicare le piante tramite una pompa di calore. Inoltre, i carabinieri hanno trovato anche i barattoli e l'attrezzatura necessaria per il confezionamento.

Su disposizione del pm Davide Ercolani sono state sequestrate tutte le piante che verranno analizzate e poi distrutte, e le attrezzature per la coltivazione e la lavorazione. Il 31enne è adesso ai Casetti per i reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.