Riccione, chiusa la biglietteria dello Spazio Tondelli: rimandato il rimborso dei biglietti degli spettacoli annullati

Diversamente da quanto comunicato nei giorni scorsi, lunedì la biglietteria dello Spazio Tondelli di Riccione non riaprirà per rimborsare i biglietti degli spettacoli Accabadora e Le parole note, annullati a causa dell’emergenza Coronavirus. In seguito al decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, che impone limitazioni agli spostamenti per la provincia di Rimini, non sarà infatti possibile riaprire la biglietteria fino al prossimo 3 aprile.

Chi ha acquistato i biglietti di Accabadora e Le parole note direttamente a teatro deve inviare, entro giovedì 12 marzo, un’email con i propri dati e con il numero del biglietto all’indirizzo stagione@riccioneteatro.it. Il rimborso avverrà alla riapertura della biglietteria, dopo il 3 aprile. Chi ha acquistato i biglietti sul sito o nelle biglietterie del circuito Liveticket può invece ottenere il rimborso direttamente da Liveticket, senza aspettare la riapertura del teatro. Basta inviare, entro mercoledì 11 marzo, un’email con il codice dell’ordine all’indirizzo info@liveticket.it.