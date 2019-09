Riccione, conto alla rovescia per l'inizio dei lavori al ponte sul Rio Melo

La Giunta Comunale di Riccione ha approvato, nella seduta di venerdì, il progetto di fattibilità relativo ai previsti interventi di manutenzione e di risanamento di alcuni punti dei muri di contenimento del ponte di via Castrocaro sul Rio Melo. Per un importo complessivo di circa 49.000 euro si procederà alla sistemazione e alla messa in sicurezza del ponte sul lato monte. Gli interventi, che partiranno nel prossimo mese di ottobre, saranno anche l’occasione per mettere localmente a regime le acque superficiali in modo da evitare possibili inconvenienti e per intervenire sulla manutenzione della strada e dei marciapiedi limitrofi. In base alla ricognizione effettuata sulle infrastrutture presenti nel territorio comunale sono in programma interventi analoghi sul ponte della SS16 all’altezza del Rio Marano e sul ponte adiacente alla chiesa del quartiere Fontanelle.