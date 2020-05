Riccione, convenzione con il Comune di Bellaria Igea Marina per il comandante della polizia locale

Sarà portato in Consiglio comunale lo schema di convenzione con il Comune di Bellaria Igea Marina, per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e polizia amministrativa locale dei comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico per le attività facenti capo al comandante del corpo. Achille Zechini, dunque, dopo l'approvazione del Consiglio comunale diventerà il comandante della polizia locale anche per il Comune di Bellaria Igea Marina. Il contributo economico alla gestione associata è quantificato in 27.802 e sarà corrisposto dal Comune di Bellaria. I contributi degli altri Comuni non subiranno variazioni.

