Turismo, Colombo (Fdl): "Servono investimenti e va istituito un corpo di polizia turistica"

"E’ il momento di battere sul turismo italiano, le nostre proposte portate in Regione hanno la voce di Michele Barcaiuolo - afferma Beatriz Colmbo, Fratelli d'Italia Riccione - In un momento così delicato per la nostra economia la Regione deve assumersi la responsabilità di attuare risposte rapide ed immediato per lo meno per la zona costiera che vive di turismo e che già da Pasqua inizia la stagione. E’ necessario pubblicizzare il turismo balneare, in Italia ed all’estero sul modello Riccione che proprio in questi giorni è partito con delle campagne turistiche efficaci. Lo scopo è affrontare la paura con proposte concrete e con la buona volontà dei cittadini, ritornando quanto prima alla normalità".

"Altra proposta resta il servizio di pattugliamento della spiaggia. Chi prende guardie private è costretto a sostenere un costo ed ad offrire un servizio di sicurezza che in realtà non gli compete. L’istituzione di un Corpo di Polizia Turistica per tutta la Riviera è fondamentale, come in altre Regioni, per i mesi più caldi da Maggio a Settembre. Tutela del Made in Italy con un Marchio di certificazione Regionale Romagnola per la valorizzazione identitaria dei nostri prodotti. Abolizione della tassa di soggiorno per tutto il 2020. Percorsi nelle botteghe e nei Borghi con progetti di incoming regionali una rete di percorsi focalizzati sulla bottega artigiana ed artistica, con l'obiettivo di raccontare la cultura dell'artigianato dei nostri territori, con la sua unicità e la sua idea di bellezza, valorizzando le persone e le famiglie che tramandano i valori dell'artigianato e della tradizione. Unitamente a sgravi per la famiglia imprenditrice. I micro-piccoli imprenditori, gli artigiani, i lavoratori autonomi non hanno le tutele del lavoro dipendente e, con l'invecchiamento della popolazione, si troveranno sempre più in difficoltà nel gestire familiari non autosufficienti e il lavoro allo stesso tempo. Abbattimento dei costi autostradali in tutta la Regione. Le persone ammalate ora potrebbero doversi spostare in macchina per ovvi motivi e così tutti i cittadini delle Regioni colpite dal Virus. L'intento è riportare ordine, sicurezza ed investimenti, tutelando e salvaguardando lo sviluppo turistico costiero e dell’entroterra romagnolo con la conseguente crescita economica per il Paese".