Attraversamenti pedonali più sicuri con la realizzazione di isole salvagente

La Giunta comunale di Riccione ha approvato nella seduta di martedì la messa in sicurezza di una serie di attraversamenti pedonali con la realizzazione di isole salvagenti. “Alla stregua della riuscita sperimentazione attuata lo scorso anno in via Castrocaro in corrispondenza della fermata bus che ha consentito una migliore sicurezza del movimento degli studenti durante gli orari di entrata ed uscita da scuola - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - procediamo con altrettanti interventi, concentrati negli incroci in prossimità delle scuole, tesi a rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali e a ridurre la velocità con cui i mezzi viaggiano lungo le strade. Le isole salvagente, appositamente illuminate durante le ore notturne, costituiscono un’efficace misura che incrementa la sicurezza stradale e incentiva gli spostamenti a piedi. L’amministrazione, molto attenta al tema della sicurezza, ha messo in campo una programmazione di interventi che partiranno proprio dalle scuole tenendo conto sia dei sopralluoghi effettuati che delle segnalazioni dei cittadini”.

Il primo nuovo attraversamento pedonale con salvagente in calendario, a chiusura avvenuta dell’anno scolastico, riguarderà via Portofino di fronte alla scuola “ Annika Brandi”. Successivi ulteriori interventi sono previsti sulla SS.16 tra le vie Alghero e Asmara all’altezza del plesso scolastico Alghero, e sempre sulla Statale tra le vie Nuoro e Adua, tra via Sardegna e Anzio e all’incrocio con via Larino.