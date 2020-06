Due volontari della Croce Rossa tra i 57 Cavalieri della Repubblica che hanno combattuto il Covid

Hanno rischiato la vita in prima linea e appena la Lomabrdia nel pieno dell'emergenza coronavirus ha lanciato un appello chiedendo aiuto due volonatri della Croce Rossa di Riccione hanno risposto sì, partendo con la loro ambulanza. Sono il 35enne Marco Buono e la 42enne Yvette Yanzege, originaria del Congo, ma riminese d'adozione da anni. Due volontari dal cuore d'oro e dal grande coraggio che adesso il presidente Mattarella ha nominato fra i 57 nuovi Cavalieri della Repubblica che hanno combattutto contro il coronavirus.

Tra i nuovi cavalieri ci sono anche infermieri, raider e una preside. Una onorificenza prestigiosa e ancora più significativa in questo difficile momento che sta attraversando il Paese. "L'ho saputo stamattina, mi hanno chiamato degli amici per avvisarmi, ed è stata un'emozione unica. Siamo al settimo cielo, un grande riconoscimento, non ce lo aspettavamo".

Il presidente Sergio Mattarella nella sua visita per il 2 giugno a Codogno aveva annunciato martedì i riconoscimenti, e oggi sono arrivati i nomi a rappresentare simbolicamente "l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della soldiarietà e dei valori costituzionali".