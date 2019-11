Riccione dice "no" alla violenza sulle donne con due giorni di iniziative, tra mostre e incontri

Due giorni di appuntamenti a Riccione per dire no alla violenza sulle donne. Si intitola “EquiVoci – Violenza non è amore” l’iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune per domenica 24 novembre al Palazzo del Turismo dalle ore 15.30. A seguire Lunedì 25 novembre allo Spazio Tondelli Teatro al Femminile con la rappresentazione “Nate con le ali – Cos’è per me l’autostima”, alle ore 21.

Queste iniziative messe in campo per la ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - dichiara la Presidente della Commissione Pari Opportunità Barbara Bassan - arrivano a conclusione di un percorso frutto della collaborazione tra diverse realtà con l’obiettivo di fornire indicazioni e strumenti concreti nei casi di aggressione fisica e psicologica sulle donne. Il teatro può essere un grande opportunità di crescita e di educazione personale, a maggior ragione se impiegato come risorsa attraverso laboratori alla stregua di quelli organizzati allo Spazio Tondelli. Un altro appuntamento prezioso, oltre a quello del 25 novembre, sarà l’incontro di domenica prossima dove medici, associazioni del terzo settore e forze dell’ordine saranno a disposizione per fotografare e informare degli strumenti legislativi e giudiziari a favore delle donne”.

All’Incontro EquiVoci – Violenza non è amore – Palazzo del Turismo, ore 15.30, sono previsti gli interventi di Maurizio Grossi – Presidente Ordine Medici e Odontoiatri Provincia di Rimini; Loreley Bianconi, Coordinatrice Commissione Medicina di Genere e Pari Opportunità Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia i Rimini; Geo Agostini Medico di Medicina Generale Morciano; Laura Baffoni Dirigente medico Medicina d’Urgenza/Pronto Soccorso Ospedale di Rimini. Testimonianze della Associazione “Chiama -Chiama”, Suggerimenti utili in caso di aggressione con il Capitano dei Carabinieri Riccione Luca Colombari, Sfumature giudiziarie su violenze di genere con Paola Bonetti, PM Procura di Rimini.

Letture a cura di Alessia Canducci: Il delitto d’onore. E Sottofondo musicale, proiezioni video “Piccole cose di valore non quantificabile” a cura dell’Arma dei Carabinieri. Invece la Mostra fotografica “Immagina….equivoci” è con Caterina Staccioli- Responsabile Centro Dipendenze Alcol-fumo.