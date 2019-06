La Rai sceglie la Perla Verde per il film "Riccione", una nuova proposta per i canali social

Rai Pubblicità continua a sperimentare nuovi format pensati ad hoc per il web e per il suo nuovo progetto ha scelto Riccione. Dopo il successo ottenuto da Natale a Roccaraso, il web film di circa 30 minuti lanciato lo scorso Natale sui social che ha ottenuto 1.700.000 visualizzazioni su Youtube, a luglio debutterà online una nuova produzione dal titolo Riccione. Il web film - il nuovo formato sperimentale della Rai pensato per i social e per una fruizione rapida e leggera - avrà anche questa volta un cast eccellente con i migliori creators italiani di contenuti digitali e alcuni personaggi del mondo della tv, dello sport e del cinema.

Caratteristica fondamentale di questo tipo di prodotto è la costruzione del progetto insieme agli utenti attraverso i canali social così che già nella fase ideativa e produttiva si possa partecipare allo sviluppo corale del soggetto. La produzione del film ha scelto Riccione anche “grazie alla collaborazione che ha visto il Comune al fianco di numerose iniziative di Rai Pubblicità e perché rappresenta un must del turismo pop made in Italy che si sposa perfettamente con un linguaggio orientato ad un pubblico giovane”. Il progetto è interamente finanziato dai partner commerciali di Rai Pubblicità e ha l’ambizione di affermare un vero e proprio genere dell’intrattenimento digitale. Il film sarà disponibile online da fine luglio, ma sulle piattaforme social già da molto prima sarà possibile iniziare a scoprire il cast e le anticipazioni editoriali.

“Sono sempre di più le iniziative di realtà nazionali e brand internazionali che scelgono la nostra città per raccontarsi e promuoversi - afferma l’assessore al turismo Stefano Caldari - e questa è una conferma che il “marchio Riccione” è sempre meglio posizionato sul mercato e nell’immaginario e parla di freschezza, novità, tendenze e originalità. Riccione è sinonimo di estate, divertimento, qualità della vita, ospitalità eccellente, di un luogo che sa sorprendere ogni volta: chiudiamo una primavera che ci ha visto vetrina per lo sport internazionale e ci avviamo alla stagione estiva con un palinsesto di appuntamenti unici con partner e protagonisti eccezionali, dal cinema alla musica, dalle mostre agli eventi speciali”.