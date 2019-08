Riccione fa il pienone con il gran finale di Deejay On Stage

Gran finale per Deejay On Stage, la kermesse musicale che ha animato l'estate di Riccione. Venerdì a prendersi la scena le "Gazzelle" e Levante. Sabato la serata ha proclamato il vincitore di Deejay On Stage e ha avuto come special guest l’amatissima band dei The Kolors e il duo di dj di fama mondiale Merk & Kremont.