Il folle inseguimento per le strade si conclude nel cuore dell'isola pedonale

Folle inseguimento, nel pomeriggio di domenica, sulle strade di Riccione che si è concluso nel cuore dell'isola pedonale di viale Ceccarini. Il parapiglia è iniziato quando, verso le 17, un Suv con targa belga ha ignorato l'alt di una pattuglia dei carabinieri dandosi alla fuga. E' scattato l'allarme e, anche una Volante della polizia di Stato, si è messa all'inseguimento del fuggitivo che ha iniziato ad aggirarsi lungo le strade della zona mare a velocità sostenuta, anche contromano, e bruciando i semafori rossi. Tutto è finito quando Il suv si è infilato nell'isola pedonale di viale Ceccarini e, davanti ai tanti pedoni, l'automobilista non ha potuto far altro che inchiodare e fermarsi. Circondato dalle forze dell'ordine, lo straniero è stato preso in consegna dai carabinieri e portato in caserma dove la sua posizione è al vaglio degli inquirenti dell'Arma. Al momento, comunque,