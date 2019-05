Riccione, gli angeli rossi tornano in azione: al via il Piano di Salvamento

Partenza ufficiale saabto del piano di salvamento 2019 dell’arenile per la nuova stagione balneare. In linea con gli anni precedenti il servizio si concluderà nel secondo fine settimana di settembre. Come stabilito dall’ordinanza balneare regionale ogni stabilimento balneare sarà dotato di un servizio di soccorso e salvataggio ogni 150 metri di fronte mare. Nel piano di salvamento sarà compresa la copertura del servizio anche nelle spiagge libere, in tutte le zone quindi di balneazione.



L’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi ha espresso "gli auguri di buon lavoro ai marinari di salvataggio che ogni giorno garantiscono, con la loro preziosa presenza, la massima sicurezza in mare ai riccionesi e ai bagnanti che scelgono Riccione per trascorrere le proprie vacanze". A salutare la nuova stagione erano presenti anche il Comandante dell’Ufficio Marittimo Antonio Marinelli e il presidente della Cooperativa Bagnini Diego Casadei.