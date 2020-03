La manifestazione Dig Awards va a Modena? Renata Tosi pronta alle vie legali

Prima chiedera' chiarimenti all'organizzazione dei Dig Awards poi, se ci sara' la conferma che la manifestazione e' stata spostata a Modena, il sindaco di Riccione, Renata Tosi, e' pronta a "citare in giudizio i responsabili per danni oltre che a far valere il contratto stipulato con il Comune di Riccione". A farlo sapere e' la stessa prima cittadina, dopo "aver appreso dai social che l'associazione Dig Awards dopo aver presentato al Comune di Riccione il progetto a dicembre scorso" e dopo che l'amministrazione lo aveva approvato, "sta programmando l'iniziativa a Modena". I Dig Awards sono il festival di inchieste, documentari e giornalismo che l'anno scorso tra fine maggio e inizio giugno si e' svolto nella Perla Verde (dove si sarebbe dovuto tenere anche quest'anno). "Mi dispiace molto che si sia verificata un'incomprensione o disguido che si vuole chiamare con l'associazione che contatteremo subito per approfondire la questione", sottolinea Tosi, dicendosi "sicura che gli organizzatori del Dig Awards sapranno dare in maniera puntuale le dovute spiegazioni". Allo stesso tempo, pero', puntualizza "qualora ve ne fosse la necessita'" l'amministrazione e' pronta alle vie legali.

(fonte Agenzia Dire)