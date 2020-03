Riccione, il bando per la concessione del chiosco nel parco della Resistenza

C'e' tempo fino alle 13 del 6 aprile per partecipare al bando del Comune di Riccione per "l'affidamento in concessione, per cinque anni, di un chiosco all'interno del parco della Resistenza, in via Castrocaro, con servizio di somministrazione di alimenti e bevande". Si tratta, dettaglia l'amministrazione, di "un'assegnazione in concessione di chiosco di nuova fabbricazione, della superficie complessiva di circa 25 metri quadrati, da adibire esclusivamente a bar, con apertura quotidiana ed eventuale riposo settimanale non coincidente con le giornate di sabato, domenica e festivi". Il chiosco comprende un vano adibito a bagno pubblico, corredato di accessori per disabili, e tutti i particolari di costruzione sono consultabili sul sito del Comune. L'affidamento avverra' con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e la concessione durera' cinque anni dalla data del verbale di consegna. I documenti relativi alla manifestazione di interesse e gli allegati sono consultabili al link www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare.

(fonte Agenzia Dire)