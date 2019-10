Il Cocoricò riapre le porte con un nuovo gestore: "Inaugureremo a Pasqua e ci saranno grandi eventi"

Il desiderio sarebbe un Capodanno da mille e una notte, ma i tempi tecnici e organizzativi non sono compatibili con l'idea di rilancio del Cocoricò pensata dal nuovo gestore Enrico Galli. La discoteca riccionese, famosa nel mondo sia per i suoi fasti che per le sue pagine più buie, tornerà infatti ad accendere le luci. La piramide riapre i battenti. Galli, affiancato dai suoi soci, ovvero famigl la sua e i Bevitori, ha siglato nella serata di lunedì un accordo di gestione di otto anni con i proprietari del locale, i fratelli Lorenzo, Federico ed Enrico Spadino.

"Abbiamo firmato da poco più di un giorno e sono tempestato di chiamate - afferma scherzando Enrico Galli - c'è molta attesa per questa riapertura, in tanti sono legati al locale. Al Cocoricò si tornerà a ballare, rilanceremo una grande discoteca, purtroppo Capodanno è troppo vicino, ma l'obiettivo è di aprire per il weekend di Pasqua. E' la data più adatta". In questi mesi Galli ha fatto diversi sopralluoghi, "Era necessario per valutare l'investimento, la ristrutturazione un cartellone ad hoc". Il Cocoricò infatti si presenterà in una nuova veste: "Lavoreremo alla manutenzione e un restyling. E' un locale molto importante e merita attenzione. Sono sicuro che inserito in un circuito adeguato potrà attirare un turismo giovanile. Gli investimenti sono molto alti, portremo in consolle grandi nomi e stiamo cercando naturalmente collaboratori da coinvolgere nel progetto, devono essere persone fidate, oltre naturalmente a voler collaborarare con il territorio e l'amministrazione. Faccio questo lavoro da sempre, amo il mondo della notte e ci impegneremo al massimo per riportare il Cocoricò all'apice, le possibilità ci sono tutte".