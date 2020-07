Riccione in treno 2020: torna l’iniziativa dedicata alle vacanze e alla mobilità green

La comodità del treno e la convenienza di un hotel che rimborsa il biglietto di viaggio e azzera la tassa di soggiorno. Riccione in treno cresce e si arricchisce di nuove occasioni per chi sceglie la Perla Verde per le proprie vacanze e le Frecce o gli Intercity di Trenitalia per raggiungerla, grazie alla rinnovata collaborazione tra la società di trasporto del Gruppo FS Italiane e il Comune di Riccione, insieme a Federalberghi. Molte le soluzioni di viaggio che consentono di lasciare a casa la propria auto e tanti gli alberghi aderenti a questa promozione, divenuta oramai un marchio dell’estate di Riccione.

A chi pernotterà almeno 7 notti in uno degli hotel aderenti al circuito sarà rimborsato il viaggio di andata, mentre chi estenderà la vacanza fino a due settimane non dovrà pagare nemmeno il biglietto del ritorno. Inoltre, a tutti gli ospiti della promozione Riccione in treno il Comune di Riccione non applicherà la tassa di soggiorno. In estate raggiungere la città romagnola da Milano, Torino, Venezia, Bolzano e Roma in treno, comodamente e senza cambi, è ancora più facile. L’orario estivo 2020 conta ben 18 Frecce (16 giornaliere + 2 periodiche) e 14 InterCity (12 giornaliere + 2 periodiche) con fermata a Riccione e biglietti acquistabili su tutti i canali di vendita di Trenitalia.

"La collaborazione orami rodata tra il Comune di Riccione, Trenitalia e Federalberghi Riccione, in un'estate in cui il turismo è soprattutto nazionale, è sempre più importante - ha dichiarato il sindaco Renata Tosi. - Dare la possibilità agli italiani di raggiungere, in maniera confortevole e sicura, una delle maggiori località balneari della Penisola, credo sia per tutti i partner di questa iniziativa un'occasione importante e una valore aggiunto".