Sottopassi di Riccione, una roulette per i ciclisti: ennesimo incidente

Nuovo incidente a Riccione. I sottopassi sono una "roulette" per i ciclisti. Venerdì alle 14.45, nel sottopasso di viale Cesare Battisti, un turista in sella alla sua bici è stato sbalzato per terra.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, un'auto medicalizzata e la strada è stata chiusa per permettere i soccorsi. Il cicloturista non è in pericolo di vita. La Polizia locale è intervenuta per ricostruire le dinamiche dell'incidente.

Un nuovo episodio dopo quello di giovedì, Violento tamponamento tra cicloturisti nel sottopassaggio

„ nel sottopasso di via da Verazzano, dove sono rimasti feriti due cicloturisti.“