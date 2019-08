Salvaguardia spiagge, Italia Nostra: "Saremo alla Festa dell'Unità e vogliamo parlare con Bonaccini"

Sabato, alle 19, alla festa dell’Unità di Riccione, Italia Nostra Rimini interverrà all'incontro dibattito "Noi ci teniamo".

"Questa serata che avrà come tema l’ambiente e vedrà la partecipazione di diverse associazioni ambientaliste trova le sue ragioni nel fatto che pensiamo sia utile da una parte esplicitare le cause di un impegno che ci vede in prima linea sul fronte della tutela e della salvaguardia delle spiagge libere, spiagge che secondo la normativa regionale devono essere luoghi di rinaturalizzazione, disponibili ad una balneazione libera e diretta, ma che invece, in questi anni, oltre a diminuire nel numero, sono sempre di più utilizzate per gran parte della stagione balneare come spazi privilegiati per grandi manifestazioni private a danno di tutta la collettività che si vede defraudata di un proprio diritto", scrive in una nota l'associazione .

"Altra motivazione che ci spinge a partecipare a questo evento sta nell’occasione di poter dialogare con il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che con un suo intervento aprirà la serata. Abbiamo già richiesto un incontro istituzionale di cui attendiamo conferma. Italia Nostra Emilia Romagna chiede di concordare una soluzione od un punto d’incontro che possa mediare tra il bisogno di un rilancio economico del nostro turismo e la necessità di avviare un processo di rinaturalizzazione di luoghi come quelli delle spiagge libere che potrebbero portare sollievo all’antropizzazione del nostro territorio e all’ambiente che ci circonda. Ci auguriamo che questa nostra presenza possa innescare un dialogo tra la nostra associazione e le varie istituzioni preposte alla tutela ed alla salvaguardia del nostro territorio con una risposta positiva da parte del Presidente Bonaccini a organizzare a breve un colloquio in Regione per ascoltare le nostre istanze ed anche le nostre proposte. Invitiamo tutti ad essere presenti alla serata così da sottolineare l’interesse e l’urgenza ad affrontare queste tematiche".