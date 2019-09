La Fondazione cetacea saluta l'estate con il rilascio di una tartaruga Caretta caretta

La Fondazione Cetacea festeggia domenica l’ultimo giorno di apertura prima della chiusura autunnale del Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine con il rilascio di una Caretta caretta curata a Riccione (all’interno del progetto europeo LIFE–Natura 2000 Tartalife+) in collaborazione con l’associazione Sea Shepherd, impegnata a livello globale nella protezione degli oceani e delle specie che lo popolano.

La tartaruga marina verrà rilasciata (tempo permettendo) verso le ore 12 dalla Zona 120 di Riccione, di fronte all’Hotel Adlon della famiglia Montanari, e sarà possibile per tutti i convenuti assistere al suo ritorno in mare. La collaborazione fra la ONLUS riccionese e Sea Shepherd si è fortificata nel corso dell’estate, nella quale i volontari dell’associazione fondata dal comandante Paul Watson hanno collaborato con le attività di conservazione del nido di tartaruga sito a Pesaro coordinate dalla Fondazione. La collaborazione non si ferma al nido, tra Fondazione Cetacea e Sea Shepherd è stato infatti firmato un protocollo di intesa finalizzato alla tutela delle tartarughe in Adriatico attraverso la formazione dei volontari sul primo soccorso e al pattugliamento delle coste. L’obiettivo comune è quello di recuperare un numero sempre più alto di tartarughe, le segnalazioni degli individui in difficoltà sono numerose e continuamente in crescita. L’impatto con le eliche delle imbarcazioni, l’ingestione di plastica o palamiti e l’intrappolamento nelle reti sono tra le cause più comuni della morte di questi animali la cui specie è classificata in pericolo di estinzione.

Sono le abitudini e le scelte che facciamo ogni giorno a decretare la scomparsa o la sopravvivenza di questi animali e di tutto il loro ecosistema, solo l’azione diretta può fare la differenza! Nonostante la chiusura invernale il Centro di Recupero di Riccione, in viale Torino 7/A dentro la ex Colonia Bertazzoni, di fronte alla spiaggia libera fra i bagni 42 e 44 rimane a disposizione per visite, guidate e non, su appuntamento telefonando allo 0541691557.