La pubblicità del macellaio sbranata dalle critiche: "L'ho fatta rimuovere, non volevo offendere nessuno"

"Ho fatto rimuovere il cartellone giovedì sera, dopo le feroci critiche che ho ricevuto. Sono dispiaciuto di quello che è accaduto, non volevo offendere nessuno e tanto meno le donne, chiedo scusa". Il macellaio di Misano Davide Ugolini è costernato e senza parole per la bufera che ha travolto la sua trovata pubblicitaria: un manifesto affissomartedì sera sul maxi cartellone all'uscita dell'autostrada di Riccione dove venivano messi a confronto due fondoschiena, esteticamente molto diversi, accompagnati dalla frase "La carne non è tutta uguale".

L'intento era quello di promuovere in modo ironico la qualità dei prodotti e il duro lavoro di un piccolo negozio di quartiere. Il risultato sono stati fiumi di critiche su più fronti, dalle donne ai sindacati. La Cgil giovedì è insorta chiedendo che la pubblicità venisse subito tolta e una denuncia all'ente competente che tutela il settore pubblicitario.

Davide Ugolini, vista la piega che ha preso la vicenda, ma soprattutto per le reazioni che ora dopo ora si inasprivano, ha detto addio alla pubblicità che doveva campeggiare sullo spazio per due settimane. Invece, da martedì sera, ha avuto vita neanche due giorni. La dura legge del mercato, ma mai Ugolini si sarebbe immaginato un boomerang di questa portata.