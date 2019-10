Riccione, la sala Conferenze del Centro della Pesa nel nome del primo sindaco Silvio Lombardini

Sabato alle ore 17,30, nel quadro del 97esimo anniversario della Costituzione di Riccione come Comune autonomo (Regio Decreto del 19 ottobre 1922 numero 1439), avrà luogo l’intitolazione della Sala Conferenze del Centro della Pesa (Biblioteca comunale e Museo del Territorio) al primo sindaco di Riccione: Silvio Lombardini (1866-1935). Alla figura dell’ex amministratore comunale, che fu sindaco del neocostituito Comune di Riccione dal 4 novembre 1923, data della prima seduta del Consiglio comunale, al 30 marzo 1928 - dunque negli anni cruciali della nascita del nuovo comune - è stato dedicato un libro di Manlio Masini, storico, giornalista e ricercatore riminese, intitolato Silvio Lombardini, un uomo perbene tra Santarcangelo, Forlì e Riccione (Panozzo Editore, 2011). Copia del libro sarà offerta in dono dai Famigliari ai partecipanti all’incontro (fino a esaurimento delle copie disponibili). Al termine dell’incontro, la Famiglia Lombardini consegnerà all’Amministrazione comunale la targa in bronzo che verrà apposta all’ingresso della Sala conferenze del Centro della Pesa. Interverranno il sindaco di Riccione Renata Tosi e le autorità cittadine; il nipote Silvio Lombardini (omonimo dell’ex sindaco) e i familiari Manlio Masini, storico e ricercatore, autore del libro Silvio Lombardini, uno uomo perbene tra Santarcangelo, Forlì e Riccione (Panozzo Editore)