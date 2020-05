Riccione lancia la campagna "Estate sicura 2020"

La Città di Riccione promuove una nuova campagna di utilità sociale che accompagnerà la prossima stagione estiva con lo scopo di informare e sensibilizzare i turisti e i cittadini sulle misure di prevenzione per il contenimento dell’emergenza Covid-19. La campagna di comunicazione è sostenuta da un progetto grafico che ne illustra le prescrizioni in maniera efficace e al tempo stesso piacevole, grazie ad un’accattivante palette di colori che strizza l’occhio alla nuova stagione turistica. Il progetto grafico, ideato da Laura D’Amico, mira a unire in modo originale l’informazione di pubblica utilità con la comunicazione culturale e turistica dando vita ad una nuova narrazione di città. Le misure di prevenzione diventano nuove opportunità per guardare Riccione in modo diverso, suggeriscono nuovi modi per viverla senza rinunciare alle relazioni ma ampliandone i confini. Il linguaggio con cui sono presentate le norme di prevenzione stimola ad affrontare con creatività e spirito d’iniziativa questa situazione così inedita, delicata e importante della ripresa delle attività economiche e sociali, proponendo alternative invece di imporre divieti. La leggerezza dei toni e delle immagini sono un invito a vivere l’estate senza paura ma con senso di responsabilità verso se stessi e gli altri e di sfruttare il distanziamento fisico per riscoprire la città nei suoi luoghi meno conosciuti.

"I manifesti di pubblica utilità erano accomunati dalla ricerca di linguaggi semplici tradotti con una qualità visiva d’impatto per mirare al coinvolgimento sociale.“ afferma Laura D’Amico. “L’obbiettivo centrale per questa nuova condizione in cui siamo immersi è instaurare un rapporto più profondo con i cittadini e i turisti per salvaguardare la sicurezza di tutti attraverso messaggi positivi ed inclusivi che amplino i nostri sguardi.” Il progetto grafico verrà diffuso attraverso i social di Città di Riccione, il sito turistico riccione.it, il sito istituzionale comune.riccione.rn.it e la cartellonistica diffusa in città. I messaggi verranno affissi nei punti di massimo passaggio in città e nelle spiagge, per godere questa estate 2020 sotto il sole di Riccione in sicurezza.