Lavori alla rete elettrica, 5 strade rimarranno al buio per due ore

Il comune di Riccione informa la cittadinanza che mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 14 alle 16, ci sarà un’interruzione nell’erogazione di energia elettrica di bassa tensione che interesserà via Carducci, viale Virgilio, viale Pascoli, viale Parini e viale Dante dai numeri civici 96 al 106. L’energia elettrica verrà interrotta per effettuare inderogabili lavori sugli impianti Enel. Ne ha dato comunicazione E-Distribuzione scusandosi per il disservizio.