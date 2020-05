In piazza dell'Unità partiti i lavori per fogne e asfalto: garantito il mercato del venerdì

Sono partiti lunedì mattina i lavori in piazza dell'Unità d'Italia, che proseguiranno con orario continuato dalle 7 alle 18 tutti i giorni dal lunedì al giovedì, e saranno sospesi dal venerdì per consentire lo svolgimento regolare del mercato cittadino. I lavori per un importo pari 42.820,38 euro, per il rifacimento delle fogne (acque bianche) è stato affidato alla ditta Giovane Strada srl che una volta terminato procederà all'asfaltatura. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti auto da parte dei mezzi del cantiere, questa sarà limitata al massimo e comunque subirà variazione in base all'avanzamento del cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Era importante riqualificare una pizza cittadina come piazza dell'Unità - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. La deroga al regolamento sul rumore per i cantieri ci permetterà di far lavorare la ditta con orario continuato in maniera tale da liberare il venerdì senza disagi per il mercato settimanale".