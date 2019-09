Nascondeva in casa eroina, ecstasy e cocaina: arrestato per spaccio un riccionese

La scorsa notte a Riccione i carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, G.V, 51enne di Riccione e D.B. 50enne tunisino, domiciliato a Riccione. I militari, nel corso di controllo e pedinamento hanno perquisito l'abitazione degli indagati, trovandoli in possesso di 7,20 grammi di eroina, 2,8 grammi di cocaina e 0,8 grammi di Mdma, suddivisa in dosi già predisposte per essere vendute, nonché’ la somma contante di euro 10mila ritenuta provento dell’attività illecita. I due in mattinata sono stati processati con rito direttissimo.