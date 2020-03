Riccione, nuova rotatoria in viale Formia: snellirà il traffico dalla Statale 16 verso l'ospedale

Approvato in Giunta il progetto di realizzazione di una rotatoria sulla SS.16 in corrispondenza dell’incrocio fra i viali Formia e Cagliari. La spesa complessiva dell’investimento presunta dell’opera, ammonta a 64mila euro, di cui € 50.661,22 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 13.338,78 per somme a disposizione dell’Ente.

“L’esperienza fatta con la rotatoria provvisoria negli anni ha dato risposta favorevole alla regolamentazione del traffico ed alla sicurezza dell’incrocio stradale, corrispondente all’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ceccarini” - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - quindi è stato ovvio proseguire con un’opera che snellisce il traffico in un incrocio strategico per la città”.

